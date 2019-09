1983, im Alter von 19 Jahren, bekam Blue ihr erstes Tattoo: ein schwarzes Herz mit einem Dolch. Inspiriert wurde das Motiv von ihrem damaligen Lieblingssong „Black Heart“ von der New-Wave-Band Marc and the Mambas. Kein geringerer als Tattoo-Legende Bob Roberts, der zu diesem Zeitpunkt schon zehn Jahre als Profi-Tätowierer arbeitete, verpasste ihr das Motiv damals in seinem weltberühmten Studio Spotlight Tattoo in der Melrose Avenue in Los Angeles. „Ich liebe mein erstes Tattoo auch nach 36 Jahren noch und auch, wie es gealtert ist. Mittlerweile bin ich am gesamten Körper tätowiert.“ So sehr, dass nur noch kleine Tattoos in Lücken passen oder sie manche Motive überstechen lässt. Über die bereits gestochenen, langsam ausgeblichenen Motive kommen heutzutage neue, strahlende Cover-ups.