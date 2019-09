Alles, was du über Finger-Tattoos wissen musst & die 16 schönsten Motive

Bevor du einen Termin im Tattoo-Studio deiner Wahl machst, solltest du jedoch bedenken, dass es mit einem Mal Zähne zusammenbeißen leider nicht getan sein wird – Tattoos an den Händen müssen regelmäßig nachgestochen werden. Rihanna soll an ihr Mandala auf der Hand im jährlichen Rhythmus eine frische Nadel ranlassen und Knuckle-Tattoos auf der Oberseite der Finger müssen sogar noch häufiger aufgefrischt werden. Zudem läuft man mit dem Placement Gefahr, dass die Tinte in den sehr feinen Linien zerläuft. Informiere dich also vor dem Summen der Tattoo-Maschine gründlich darüber, was speziell zu beachten ist und sei dir bewusst, wie viel Hingabe erforderlich ist.