Trend-Stelle Sternum: Rihanna wäre stolz auf diese Brusttattoos

Wir wollten mehr wissen und haben die Tattoo-Künstlerin Mira Mariah (a.k.a. @ girlknewyork ) mit unseren Fragen gelöchert. Auch wenn das Placement am Sternum, genau wie an den Handgelenken, Rippen oder am Nacken, schon lange im Trend liegt, hat es in den vergangenen Jahren definitiv an Fans zugelegt. Die mit dem Stechen verbundenen Schmerzen ordnet Mariah als mittelschwer ein („6/10“), fügt jedoch hinzu, dass das Empfinden von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist.