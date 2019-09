Diesen Tattoo-Trend solltest du ausprobieren, bevor der Sommer vorbei ist

Ein Side-Boob-Tattoo wird übrigens in den meisten Fällen nicht buchstäblich seitlich auf die Brust gestochen, sondern an der Kurve entlang oder in Brustnähe auf die Rippen. Die Stelle ist so intim, dass die Körperkunst sich optimal unter der Kleidung verstecken lässt. Wer aber doch mehr Menschen den Blick darauf gewähren möchte als sich selbst und dem*der Partner*in, kann dies besonders gut in den Sommermonaten tun. Bikinis, Tops und Kleider mit strategisch platzierten Cut-Outs oder Ausschnitten machen sie zu echten Hinguckern. Da der Side Boob aktuell sowas wie das neue Dekolleté ist, findet sich in fast allen Läden Kleidung, die genau diese Stelle akzentuiert. Und auch, wenn der Trend sicher irgendwann vorbei sein wird, werden einen die Tattoos für immer an das Jahr 2018 zurückerinnern – außer man verdeckt sie irgendwann mit der Blackout-Technik . Tja, heutzutage sind nicht einmal mehr Tattoos für immer.