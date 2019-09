Rihannas Schmink-Tutorial ist alles, was du für den Wochenstart brauchst

Manchmal kann selbst der deckendste Concealer nicht das verstecken, was unzählige lange Nächte, viel Roséwein und noch mehr durchtanzte Parties über Wochen angerichtet haben. In solchen Momenten muss selbst Rihanna einfach damit arbeiten, was ihr im Spiegel entgegenblickt. Ihr Tipp: akzeptiere und liebe deine Augenringe. Anstatt sie wegzuschmicken, kannst du sie mit einem Lidschatten in ähnlicher Farbe zu einem verführerischen Smokey-Eye verwandeln. Na, das ist mal ein echt wertvoller Tipp. Danke Riri!