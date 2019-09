Das bedeuten die Tattoos dieser 15 Stars

Stars und Tattoos, das ist nicht erst seit Startätowierern wie Dr. Woo oder dem New Yorker JonBoy eine aufsehenerregende Kombination. Nicht nur, welchen Style sich die Promis stechen lassen, ist spannend, oft versteckt sich hinter dem neuen Tattoo auch eine Message. Ob das Finale einer Serie gespoilert wird ( Games Of Thrones-Star Sophie Turner ), nonverbale Liebesbekenntnisse ihren Weg an die Öffentlichkeit finden ( Pete Davidsons „AG“-Tattoo auf den Fingern für seine Freundin Ariana Grande ) oder Lebensmottos verbreitet werden, kaum ein Tattoo ist bedeutungslos. Wer schon immer wissen wollte, was eigentlich Rihannas Brusttattoo bedeutet, Brooklyn Beckhams Ellenbogen entschlüsseln möchte oder sich fragt, was uns Sam Smith mit seinen Fingertattoos sagen will, der findet in der Slideshow Antworten auf all diese Fragen.