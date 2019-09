Diese Tattoostelle wird sogar deine Großmutter toll finden

Wie es im Leben häufiger der Fall ist, fiel mir das schmeichelnde Placement seit meiner Tattoo-Liebe auf den ersten Blick immer häufiger auf. Woher kommen all diese Ellenbogen-Verschönerer plötzlich?, fragte ich mich. Dann beschloss auch noch meine halbe Clique sich im Kollektiv „Equanimity“ in Blockschrift tätowieren zu lassen. Drei mal darfst du raten wo. Ich als Tattoo-Jungfrau wollte nicht, dass mein erstes Mal zusammen mit so vielen anderen Leuten stattfindet, also kam ich nur als Support mit ins Studio, nutzte aber die Chance um so viele Fragen zu stellen, wie ich nur konnte. Die Fachfrau mit der angenehm summenden Nadel erzählte mir, dass Placements genauso im Trend variieren würden wie Tattoo-Stile und -Motive. Aktuell seien besonders bei jungen Frauen die Arme, Hände und der Oberkörper dran mit Tinte verziert zu werden. Gern werden auch Styles hierbei wild durchgemischt und kleine oder mittelgroße Motive kreuz und quer platziert statt einem Muster folgend. Populäre Tattoo-Vorbilder sind beispielsweise Zoe Kravitz oder Paris Jackson s bunteren Exemplare.