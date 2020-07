Regret ou pas ? 7 personnes nous parlent de leurs tatouages

Il y a différents niveaux de regret concernant les tatouages. Je le sais parce que je regrette seulement un peu le tatouage en forme de cœur derrière mon oreille. Alors que je regrette un peu plus le contour grossier de la montgolfière sur mon sein droit. Et encore plus le symbole satanique à l'arrière de ma tête. Mais je ne déteste suffisamment aucun d'entre eux pour envisager de les enlever. J'y suis habituée et, même si je pouvais choisir de ne pas les garder si j'en avais l'occasion, ils ne me dérangent pas trop.