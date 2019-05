La première scène de la saison deux de 13 Reasons Why se déroule dans un salon de tatouage. On y voit Clay qui a l’intention de se faire tatouer un point-virgule , une marque qui revêt une signification particulière pour celles et ceux qui la portent. « Un point-virgule est utilisé quand un·e auteur·e peut mettre fin à une phrase, mais décide de ne pas le faire. L’auteur·e, c’est vous, et la phrase, c’est votre vie, » explique Amy Bleuel, fondatrice de Project Semicolon , une association à but non-lucratif qui vise à la prévention suicidaire.