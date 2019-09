Für den neuen Piercing-Hype aus L.A. musst du dir kein neues Loch stechen lassen

Outfit, Waxing, Botox, Hairstyling, Maniküre, Pediküre, ... Wenn sich Celebritys auf eine große Award-Show vorbereiten, haben sie so einiges zu tun. Was aber wahrscheinlich nicht gerade an erster Stelle der To-do-Liste steht, ist ein neues Tragus-Piercing – also ein Piercing, das durch den Knorpel am Gehöreingang geht. Schließlich könnte es theoretisch mitten auf dem roten Teppich anfangen zu bluten. Oder es entwickelt sich eine schmerzende Entzündung bis zur großen Party. Sich kurz vor knapp stechen zu lassen, ist also nicht gerade die cleverste Idee.