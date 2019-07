Wie der Name schon verrät, geht es bei diesem Trend um die Konstellation des Schmucks am Ohr. Es werden mehrere Piercings nebeneinander ins Ohr gestochen, damit sich daraus ein einzigartiges Muster bildet – etwa so wie bei einer Sternkonstellation. In New York und L.A. gibt es den Trend an sich schon lange, doch bis er in anderen Teilen der westlichen Welt angekommen ist hat es etwas gedauert. Seit 2016 bieten aber auch Piercingstudios außerhalb der USA diese Ohrring-Styles an.