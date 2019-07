Der 14. Juli ist wieder ein Tag, an dem du besonders gut zu dir selbst sein solltest, denn da steht die Sonne zum rückläufigen Pluto, was dich dazu verleiten könnte, neue Veränderungen in deinem Leben vorzunehmen. Mach dies aber nicht zu eilig. Fokussiere dich lieber auf deinen Körper, damit sich dein Geist entspannen kann. Während der partiellen Mondfinsternis am 16. Juli steht der Mond im Sternzeichen des Steinbocks. Dadurch wirst du Autoritätspersonen in deinem Umfeld und Menschen in Machtpositionen anders wahrnehmen als sonst. Am 19. Juli bewegt sich der nachdenkliche Merkur durch den Krebs und intensiviert unsere Emotionen, was dazu führt, dass wir alte Wunden öffnen und uns mit negativen Gedanken beschäftigen. Kämpfe nicht dagegen an, sondern nimm diese Erinnerungen lieber wahr und versuche, sie zu verarbeiten, damit du mit neuer Kraft aus der Sache herauskommst. Und vergiss nicht: Es ist okay, sich manchmal etwas down zu fühlen! Wenn das bei dir der Fall sein sollte, triff dich mit Freund*innen und teile deine Sorgen und Ängste mit ihnen, denn sie haben immer ein offenes Ohr für dich.