Die Sache ist, natürlich bist auch du in den drei Jahren seit der Pilotfolge gealtert, aber von zwölf auf 15 Jahre verändert sich ein Mensch gefühlt viel mehr als eine Person in ihren Zwanzigern. Da ist es also nicht verwunderlich, dass in Staffel 3 ein wichtiger Teil der Handlung auch der pubertäre Alltag der Kids ist. Das lässt aber auch die Frage aufkommen, wie “altersgerecht“ sich die Schauspieler*innen in ihren Rollen verhalten. „Wir sind keine Kinder mehr“, sagt Mike (Finn Wolfhard) zu Will (Noah Schnapp) in dieser Staffel und trifft es damit auf den Punkt. Ganz im Sinne der 80er Jahre hängen die Jugendlichen im Einkaufszentrum an und hören ihre Lieblingsmusik aus dem Ghettoblaster. Und dann ist da noch die kleine Liebesgeschichte von Mike und Eleven am Ende der zweiten Staffel, die mit einem Kuss den Beginn der Jugendliebe signalisierte.