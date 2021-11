Warum Aufgeben manchmal gut ist

Dr. Ellen Hendriksen, klinische Psychologin der Bostoner Universität und Autorin von How to Be Yourself: Quiet Your Inner Critic and Rise Above Social Anxiety , erklärt Folgendes zu diesem Thema: Sie sagt, dass die Angst vorm Aufgeben oft mit etwas zusammenhängt, das Psycholog:innen als „ Fehlschluss der irreversiblen Kosten “ bezeichnen. Dieser Begriff bezieht sich auf unsere Tendenz, ein Verhalten fortzusetzen oder in einer Situation zu bleiben, da wir bereits erhebliche, unwiederbringliche Anstrengungen in eine Sache oder Beziehung investiert haben. Wenn du beispielsweise nicht erstattungsfähige Flugtickets für eine Urlaubsreise hast und dir dann kurz vor der Reise ein Bein brichst, würdest du wahrscheinlich die „irreversiblen Kosten“, also den Preis der Tickets, bei der Entscheidung berücksichtigen, ob du die Reise dennoch antreten solltest. Das Geld für die Tickets ist so oder so weg. Deshalb könnte es mehr Sinn ergeben, dir zu überlegen, ob du den Trip mit gebrochenem Bein auch tatsächlich genießen könntest. Außerdem würden in diesem Fall zusätzliche Kosten vor Ort anfallen (für Transport, Essen und Unterhaltung).