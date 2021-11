La peur de renoncer existe bel et bien, affirme Ellen Hendriksen, psychologue clinicienne au Center for Anxiety and Related Disorders de l'université de Boston et autrice de How to Be Yourself : Quiet Your Inner Critic and Rise Above Social Anxiety . Elle me dit que cette peur est souvent liée à ce que les psychologues appellent l'erreur des coûts irrécupérables, un terme qui fait référence à la tendance à persister dans un comportement ou un engagement après y avoir investi des efforts importants et irrécupérables. Par exemple, si une personne paie des billets d'avion non-remboursables pour partir en vacances, mais se casse une jambe juste avant le voyage, elle tiendra probablement compte du "coût irrécupérable" - le prix des billets - pour décider si elle doit tout de même partir. Mais cet argent a déjà été dépensé ; il vaut mieux se demander si l'on pourra réellement profiter du voyage, et tenir compte des dépenses supplémentaires que l'on fera une fois sur place, pour des frais comme le transport, la nourriture et les distractions.