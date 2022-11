Ich hielt meine Schwangerschaft während der ganzen 9 Monate geheim

Frag nur mal Kylie Jenner , die monatelang nicht in der Öffentlichkeit auftauchte, bis sie überraschend Baby Stormi auf die Welt brachte und die frohe Kunde in Form eines 11-minütigen YouTube-Videos namens „To Our Daughter“ verbreitete, das mittlerweile über 100 Millionen Klicks hat. Ich will damit nicht behaupten, meine globale Followerzahl käme der von Kylie Jenner auch nur annähernd nahe. Trotzdem kam mir dir Vorstellung total beängstigend vor, Details meiner Schwangerschaft via Social Media zu teilen (oder überhaupt jemandem außerhalb meines engsten Familien- und Freundeskreises davon zu erzählen). Wie Kylie hielt ich mein heranwachsendes Baby also geheim.