Ich applaudiere Kylie Jenner dafür, sich ihre Privatsphäre zurückgenommen zu haben

Hier ist mal eine ganz verrückte Idee, die mir aber seit Monaten nicht aus dem Kopf geht. Was, wenn die Serie „Life of Kylie” eine Art Vorbereitung der Fanbase für Jenners langsamen Abgang aus der Öffentlichkeit war? In der ersten Folge sagt sie selbst, dass sie nicht wüsste, „wie es ist, ein normales Leben zu leben.” Aus Selbstschutz hat sie sich eine andere Persönlichkeit antrainiert. Damit ihr wahres Ich, wenn es denn mal Kritik hagelt, immer noch geschützt ist. Ob ihr das Schwester Kim beigebracht hat? Auch deren ehemals beste Freundin, Paris Hilton , hat jahrelang in einer Piepsstimme gesprochen und vor der Presse dümmer getan, als sie wirklich ist. Irgendwie muss man in diesem Geschäft wohl überleben. In einem Interview aus dem Jahr 2015 sagte Jenner: „Am liebsten würde ich mit meiner Familie auf einer Farm in Malibu wohnen, mich um meine Kinder kümmern und mein Handy wegwerfen. Wenn ich schwanger werde, werde ich wahrscheinlich meinen Instagram-Account löschen, einfach nur Leben und das alles hier nicht mehr machen. “ Ich hoffe, dass sie genau das jetzt tut und applaudiere ihr dafür, sich das zu nehmen, was sie und ihre kleine Familie jetzt brauchen. Ich hebe mein Glas und stoße an auf eine neue Kardashian-Jenner-Familie; eine die halbtags Reality-Show und ganztags menschlich ist.