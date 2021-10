Es ist auch sehr wichtig, sich bei Menschen, die eine Fehlgeburt erlebt haben, zu melden und nach ihr zu sehen. „Melde dich regelmäßig, ohne eine Reaktion zu erwarten. [Die trauernde Person] befindet sich oft in einem Kampf-oder-Flucht-Trauerzustand und durchlebt eine Phase, während der sie sich am liebsten für den Rest ihres Lebens in ihrem Bett verkriechen will. Das ist völlig normal. Wir sollten aber unbedingt Dinge tun, die ihnen helfen, diese Zeit so gut wie möglich zu überstehen.“