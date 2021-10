"Pour n'importe quel autre décès, on ne s'attendrait pas à ce que vous vous soyez remise une semaine plus tard. Le problème de la fausse-couche est que, pour moi, mon bébé est mort. Et une semaine plus tard, on s'attend à ce que je sois de nouveau prête à essayer de concevoir un enfant et à ce que je passe à autre chose", explique Payne.