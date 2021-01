Photographier les personnes que nous aimons est presque toujours une expérience très intime. Bendixen qualifie cela d'"incongru" et dit qu'elle réfléchit encore à la part de la sphère familiale qu'elle veut offrir au monde. "Les moments les plus intimes, que je considère comme les images les plus fortes, se passent généralement hors ligne. Je me préoccupe beaucoup du consentement de mes enfants et de ce qui pourrait arriver à la propriété des photos à l'avenir - surtout en ligne - alors j'essaie d'éditer moi-même mes photos de manière à montrer cette expérience émotionnelle sans trop dévoiler l'expérience physique". L'ironie, dit-elle, est qu'elle a passé des années à essayer de découvrir ce qu'est la famille et maintenant qu'elle en a une, et qu'elle la comprend, elle hésite à partager ses découvertes. C'est l'essence même la parentalité - un désir écrasant de protéger et de préserver la vie privée des nôtres.