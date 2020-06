Cette série photo nous invite dans le quotidien de personnes transgenres

En réponse à ce climat de haine, la photographe Georgie Wileman (@georgiewileman) a lancé un projet très émouvant : "To Thy Own Self Be True : Portraits Of Trans Lives In America". Dans cette série photo puissante, elle présente sept personnes transgenres, certain·es posant avec leurs proches, d'autres se tenant seul·es devant l'objectif. "Trump est en train de redéfinir les droits des personnes transgenres et de réduire leurs protections", explique Wileman dans sa démarche artistique. "Face à la déshumanisation et à la violence croissante à l'encontre des personnes transgenres, il est de plus en plus important de montrer ces individus sous leur véritable jour. Ce sont des personnes qui sont blessées par la haine croissante à l'égard de la communauté LGBTQ dans ce pays".