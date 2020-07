À l'époque, j'avais le béguin pour ma meilleure amie. Elle était plus ou moins bicurieuse , surtout si nous étions en compagnie de garçons. On lui avait dit que les garçons aimaient voir un peu d'action lesbienne (à condition qu'elle ne soit pas commise par de vraies lesbiennes), elle me faisait donc parfois un léger bisou sur les lèvres devant les personnes qui lui plaisaient. Bien sûr, personne ne me désirait vraiment, mais j'ai commencé à me demander si elle pourrait me voir sous un autre angle s'il y avait un risque de me perdre au profit de quelqu'un d'autre. Je me suis demandée si ces "smacks" étaient vraiment sa façon de se montrer désirable aux yeux des jeunes hommes, ou s'ils signifiaient davantage. C'était sans aucun doute le cas pour moi.