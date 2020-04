On avait une vie sexuelle fabuleuse, puis le confinement est arrivé

Mais voilà le problème. Avant le confinement, on commençait et finissait normalement la journée ensemble, mais maintenant, toute routine a complètement disparu. L'isolement, le télétravail et une seule promenade par jour font que nos habitudes de sommeil et d'alimentation ne coïncident pas. Je vais au lit et je me réveille plus tard, alors que Phil a gardé sa routine habituelle de lève-tôt. Et là où on se faisait habituellement des mamours après un film le soir, les actualités sur le coronavirus nous laissent épuisés et débordés.