Si les appels à la justice sont actuellement au plus haut, ils font suite à des siècles de racisme systémique anti-noirs qui ont engendré cette crise. Ces dernières années, les réseaux sociaux ont donné une visibilité bien nécessaire au grave problème des violences policières, et ont montré le besoin désespéré de réformer les forces de police américaines. En France, la famille d'Adama Traoré, jeune homme tué par la police en 2016, continue chaque jour son combat et demande que justice soit faite pour Adama et pour toutes les personnes de couleur ayant subi des violences policières et racistes. Chacun doit trouver sa place dans ce mouvement et ne pas se taire - et cela commence par s'informer sur la façon dont nous en sommes arrivés là.