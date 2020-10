La saison du cuffing s’annonce encore plus intense avec le Covid

Au début de la pandémie, on avait tendance à s'en tenir à des rencontres virtuelles. Mais quand le printemps s'est transformé en été et que la panique intense liée à la crise du Covid-19 a commencé à se relaxer, les gens ont commencé à s'orienter vers des dates en extérieur "à un 1m de distance", comme des promenades ou des pique-niques, explique Damona Hoffman, coach en rencontres et animatrice du podcast "Dates & Mates". Maintenant, avec l'arrivée de l'hiver, ces rencontres en personne vont être plus difficiles à organiser. Et Damona Hoffman nous indique avoir constaté que les gens enchaînent un maximum de dates, à la recherche de la personne contre qui ils auront envie de se blottir - au moins jusqu'au printemps.