Comment la masturbation peut soulager la douleur

Et le Dr Jones de déclarer à R29 : "Il a été démontré que la masturbation diminuait non seulement l'intensité des douleurs menstruelles mais aussi leur fréquence sur une période de trois mois." Pour expliquer ce phénomène, il ne se concentre pas sur la neurologie mais plutôt sur les hormones qui sont libérées durant la masturbation. Il s'agit notamment de la dopamine, des endorphines et de l'ocytocine, les fameuses "hormones du bonheur". "Les endorphines, par exemple, sont un analgésique naturel, donc cela a évidemment des avantages pour contrer la douleur des menstruations. Et la dopamine permet non seulement de se sentir mieux, mais aussi d'améliorer la circulation sanguine, ce qui est bénéfique pour réduire la douleur."