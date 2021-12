Maladies chroniques : quand la douleur mène à l’insomnie

Il est 3 heures du matin un mardi et mon copain dort profondément à côté de moi alors que j'envisage de me lever pour la journée. Je me tourne et me retourne depuis minuit, j'ai regardé un épisode de Gilmore Girls et écouté mes morceaux de méditation . J'ai pris de la mélatonine et du CBD . J'ai des poches de glace et des coussins chauffants et pourtant je suis encore éveillée et j'ai toujours mal.