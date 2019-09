Die meisten Menschen finden, dass Betrügen in vielerlei Hinsicht eine schwierige Angelegenheit ist. Egal wie man zu Monogamie steht, so oder so ist es schrecklich den Partner anzulügen und mit einer anderen Person zu hintergehen. Im echten Leben wollen sich viele natürlich nicht in einer solchen Situation wiederfinden, doch im Film ist das eine ganz andere Geschichte. Selbst die besonders Loyalen unter uns vertreiben sich gerne mal einen Samstagabend mit einem Film über Affären.