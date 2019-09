FragR29: Wieso leben wir über unsere Verhältnisse?

Ein Einzelfall, könnte man meinen, die Olle hat halt ihr leben nicht im Griff. Ganz so einfach ist es jedoch nicht, denn so wie mir geht es einigen in meinem Bekanntenkreis. Es ist fast so, als würde sich meine Generation in zwei Kategorien teilen lassen, die Sparsamen und die Verschwenderischen. Dabei ist es keinesfalls so, dass Sparende ein trostloses Leben führen, man nie etwas mit ihnen unternehmen kann, weil sie ja sparen müssen. Nein, sie neigen einfach nicht so sehr zu Impulskäufen.