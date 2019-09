Wertanlagen an der Börse: Wo & wie fange ich an, wenn ich investieren will?

Man kann in so ziemlich alles investieren: Aktien, Rohstoffe, Immobilien und so weiter. Die Frage ist eher, was für einen selbst sinnvoll ist. Bei mir steht beispielsweise der langfristige Vermögensaufbau im Fokus. Ich möchte, dass sich mein Geld beständig vermehrt, ohne zu große Risiken einzugehen. Außerdem möchte ich das Ganze mit so wenig Aufwand wie möglich betreiben. Daher kommen für mich nur ETFs in Frage. ETFs sind sehr kostengünstige Fonds, die sich langfristig besser entwickeln als alle anderen Formen der Anlage, die für uns Privatanleger*innen in Frage kommen.