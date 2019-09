Mehrere Nebenjobs neben der Ausbildung: Was muss ich steuerlich beachten?

Der Höchstsatz an BAföG liegt aktuell bei 735 € , sofern du nicht mehr bei deinen Eltern wohnst. Solltest du das BAföG oder eine Ausbildungsförderung bekommen und unter 25 Jahren sein, darfst du im Nebenjob, sei es als Werkstudent*in, Minijobber*in oder in einer kurzfristigen Beschäftigung, nicht mehr als 450 € im Monat dazuverdienen. Ansonsten wird das Mehrgehalt vom BAföG abgezogen. Hinzukommt, dass man unter 25 Jahren in der Regel noch familienversichert ist. Solltest du allerdings ein regelmäßiges monatliches Gesamteinkommen von mehr als 445 Euro erzielen (2019; bei einer geringfügig entlohnten Beschäftigung sind 450 Euro erlaubt), endet für dich die Möglichkeit der Familienversicherung und du musst einen eigenen Beitrag für die Krankenversicherung leisten. Dabei ist zu beachten, dass in jedem Fall noch der Arbeitnehmer-Pauschbetrag zu Abzug gebracht werden kann und sich somit eine Ganzjahresbeschäftigung bis zu einem monatlichen Arbeitsentgelt in Höhe von 518,33 Euro nicht auf die Familienversicherung auswirkt