Bullet-Journals sind das neue Ding. Zwar sind sie zunächst nicht mehr als ein paar leere Seiten zwischen zwei Buchdeckeln, doch mit ein paar Handgriffen können sie dabei helfen, dein Leben zu strukturieren. Privat und im Beruf geht bekanntlich nichts über eine gute Organisation. Im Gegensatz zu To-do-Listen, die meist willkürlich aufzählen, was in den nächsten Tagen ansteht, beruhen Bullet-Journals auf einem ausgeklügelten System. Das fängt bei der klaren Strukturierung des gesamten Hefts an und geht bis hin zur individuellen Gestaltung der einzelnen Seiten. Aber auch hier steckt der Teufel wie so oft im Detail: Denn dieses System musst du dir nicht nur selber ausdenken, sondern auch nach deinen Bedürfnissen mit Lineal und Fineliner, Textmarker und Post-Its anlegen. Nur, wer hat soviel Zeit? Was auf den ersten Blick aufwendig und kompliziert klingen mag, bedarf auf den zweiten aber bloß ein bisschen Übung und Routine, um im Handumdrehen neue Maßstäbe in Sachen Effizienz zu setzen!