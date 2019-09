5 Jahre nach Rana Plaza: Diese Petition fordert ein Gesetz für faire Produktion

Es ist bereits fünf Jahre her, dass in Rana Plaza in Bangladesh eine baufällige Textilfabrik zusammenbrach und 1.100 Menschen in den Tod riss. 2.000 weitere Arbeiter*innen wurden verletzt. Berichte über die Katastrophe gingen um die Welt und erreichten so viele Konsumenten wie nie zuvor. Zu den Auftraggebern der Produktionsstätte zählten unter anderem europäische und deutsche Einzelhandelsketten, die mit großer Wahrscheinlichkeit auch bei dir im Schrank hängen. C&A, Mango oder KiK waren beispielsweise dabei.