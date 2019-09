AM: „Ich fühle mich, seit ich denken kann, mit der Natur verbunden. Ich lebe in einer Stadt und erwische mich dabei, nach Natur zu lechzen und ich möchte wirklich zu abgelegenen Orten reisen, die weit von den Menschen entfernt sind und allem, was sie erbaut haben. Ich bin in Arizona und dann in New Mexico aufgewachsen. Arizona hat überwiegend Wüstenlandschaft und ist wild. Und das war erstaunlich für ein Kind, völlig draußen in der Natur zu sein. Vielleicht habe ich deshalb das Gefühl, dass ich mich so sehr nach Natur sehne, weil ich jetzt in einer Stadt lebe, aber in der Natur aufgewachsen bin.“