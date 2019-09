Die Ethical Fashion Show und der Green Showroom werden immer beliebter. In dieser Woche standen rund 170 Modelabels mit ihren Kollektionen für den Herbst/Winter 2018/2019 dicht an dicht im Kraftwerk in Berlin Mitte. Zusätzlich strömten etliche Besucher und Kamerateams an drei Tagen durch die urbane Location. Das mag zum einen an der zentralen Lage gelegen haben, zeigt aber auch, dass Nachhaltigkeit langsam aber sicher im Mainstream ankommt. Bei so viel Getümmel wurde es schon fast zur Königsdisziplin die außergewöhnlichen Trendsetter zu finden.