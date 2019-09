Bei Mango kannst du jetzt nachhaltig shoppen & wir zeigen die schönsten Teile

Das Streben nach einer bewussteren Modezukunft geht weiter. Mango konzentriert sich mit seiner zweiten nachhaltigen Linie erneut auf Umweltbewusstsein und setzt sich gleichzeitig hohe Ziele. Denn der Konzern will zukünftig den Anteil an nachhaltigen Fasern in seinen Kollektionen erhöhen. Und mehr noch: Bis zum Jahr 2020 soll die Baumwolle zu 50 Prozent aus nachhaltiger Erzeugung stammen. Während schon die erste Committed Kollektion durch fließende Stoffe, raffinierte Schnitte und natürliche Farben begeisterte, dürfen wir uns jetzt über kräftige Herbstfarben in ähnlichem Design freuen.