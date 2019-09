Wie vernünftig gehst du mit Geld um? 6 Millennials gestehen

In meinem Kaufmannsladen handelte ich mit Orangen, in der Grundschule lernte ich den Euro kennen, bei Monopoly investierte ich in die Schlossallee und in meiner Jugend rappte Sido auf MTV, dass er die Fuffies durch den Club schmeißt. Geld gehörte in meinem Freundeskreis schon früh zur Lebensrealität. Aber über Geld spricht man nicht! Zumindest sagt das der Volksmund. Doch spätestens jetzt, wenn wir unser Studium beenden oder den ersten Arbeitsvertrag unterzeichnen, den Job wechseln und die Medien uns vor drohender Altersarmut warnen, sollten wir den Diskurs wagen: