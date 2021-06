Diese Bedeutung hat die Farbe deines Nagellacks

Der Autorin und Farbexpertin Walaa zufolge kann der Lack, für den wir uns bei der Maniküre entscheiden, einen ernstzunehmenden Einfluss auf unsere Stimmung, unser Energie-Level und unsere Beziehungen haben – sowohl zu uns selbst als auch zu den Menschen um uns herum. „Mit einer bestimmten Farbe teilen wir unserem Nervensystem und Unterbewusstsein mit: ‚Das ist die Stimmung, in der ich sein möchte‘“, erklärt Walaa. „Ich denke gerne darüber nach, was in den nächsten Wochen auf mich zukommt, überlege mir, was ich ausstrahlen möchte und mir wünsche, und wähle eine entsprechende Farbe aus.“