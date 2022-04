Schlicht & schick: DIY-Maniküre mit Perlen

Damit die Perlen hielten, trug ich danach eine klare Deckschicht auf (Essie Gel Couture) . Sobald diese trocken war – das ging ratzfatz –, war ich begeistert vom Resultat. Wenn ich ein Emoji gewesen wäre, hätte ich Herzaugen gehabt. Ich fand es toll, wie winzig und zierlich die Perlen waren und wie sie einem ansonsten eher neutralen Look Eleganz verliehen. Ich hatte zwar erwartet, dass sie schnell wieder abfallen würden, das war aber nicht der Fall, denn die meisten blieben eine ganze Woche lang haften. Das einzig Ärgerliche war die Tatsache, dass die Perlen an meinen Haarspitzen hängen blieben, wann immer ich mir mit den Fingern durchs Haar fuhr. Ansonsten war diese DIY-Perlen-Mani ein voller Erfolg. Das Einzige, was ich jetzt noch will, ist eine Halskette von Eliou