TikTok schwört auf die „Dry Manicure“ – aber ist die wirklich besser?

Warum sollte man sich also für eine Trockenmaniküre entscheiden, anstatt sich einfach eine normale Maniküre inklusive Wasser-Einweichen zu gönnen? Sind normale („nasse“) Maniküren etwa schlecht für die Nägel und/oder Nagelhaut? Auch hier gehen die Meinungen auseinander. „Der Nagel und die Haut drumherum sind wie ein Schwamm, der nach dem Einweichen anschwillt“, erklärt Kandalec. „Das kann oberflächliche Risse in der Haut verursachen.“ Daher setzt Kandalec auf die Trockenmaniküre, die auf TikTok so beliebt ist, und verwendet einen Nagelfräser, um die Nagelhaut ihrer Kund:innen zu entfernen. Derselbe Fräser kommt übrigens (mit einem anderen Aufsatz) zum Einsatz, um Nagelverstärkungen wie Acryl oder Gel zu entfernen. Diese Spezialtechnik wird aber nicht in jedem Nagelstudio angeboten. Manche Studios bieten dennoch andere, weniger intensive „wasserfreie“ Alternativen zur Nagelhaut-Einweichung an, wie zum Beispiel die Verwendung eines speziellen Nagelhaut-Öls. „Wasser ist eine Brutstätte für Keime“, erklärt Rachel Apfel Glass , Gründerin der Nagelstudio-Kette Glosslab . „Selbst wenn das Wasser zwischen den einzelnen Terminen ausgetauscht wird, leben Bakterien in der Schale. Deswegen ist es immer besser, wasserfreie Maniküren anzubieten.“