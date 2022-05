Die beste Pediküre überhaupt: 9 Tipps von einer medizinischen Fußpflegerin

Meine Füße stecken schon seit Anfang Winter in fetten Biker-Boots. Die Vermutung liegt also nahe, dass meine Füße nicht gerade frühlingsfit sind – in anderen Worten: rissige Fersen, Hornhaut und ziemlich ungesunde Zehennägel (dank meiner Nagellack-Sucht haben meine Nägel schon seit Jahren nicht mehr atmen können). Weil jetzt aber der Sommer vor der Tür steht, musste ich Dina einen Besuch abstatten – und was ich von ihr über die Pflege meiner Füße und eine gesunde Pediküre gelernt habe, möchte ich hier teilen.