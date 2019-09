Der Sommer kam in diesem Jahr schneller, als man bis 30 Grad zählen konnte. Während man es gerade so geschafft hat, die Sommerkleider und Sandalen aus dem Keller zu holen und gleichzeitig die Winterklamotten einzumotten , hat für die Fußpflege vielen die Zeit gefehlt. Diese verallgemeinernde Aussage treffe ich, weil ich mit offenen Augen durch die Hauptstadt laufe – leider muss ich da beinahe sagen, denn den Anblick mancher Füße hätte ich mir gern erspart. Zugegebenermaßen muss ich mir aber auch an die eigene Nase, beziehungsweise an den eigenen Fuß fassen, denn das monatelange Verstecken in Sneakern und Boots in Socken habe auch ich nicht ohne Schäden überstanden.