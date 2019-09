5 x Sonnenschutz für gesundes Beach-Haar, das auch nach dem Urlaub bleibt

Denn auch Haare müssen vor Sonnenstrahlen geschützt werden. Das Beach-Hair, von dem wir alle immer träumen, ist im Grunde genommen auch nichts anderes als ausgeblichenes Haar mit einer zerstörten Haarstruktur – nur eben in sexy, weil Strand. Die UV-Strahlen der Sonne spalten die Farbpigmente in den Haaren auf, daher der hellere Sommerschopf. Gleichzeitig spalten die Sonnenstrahlen auch die Proteine in der Hornstruktur der Haare auf, zerstören also die Schuppenschicht und ergo die potenzielle Wallemähne. Die Folgen sind Spliss, gebrochenes, stumpfes und kraftloses Haar. Koloriertes Haar kann auf die chemischen Prozesse, die die UV-Strahlung auslöst, mit ebenso unliebsamen Ergebnissen reagieren.