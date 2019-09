Kaputte Haare nach dem Sommer? So bringst du deine spröde Mähne wieder auf Vordermann

Meine Haare pfeifen gerade ein bisschen auf dem letzten Loch. Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass meine Matte eigentlich fast alles ohne Murren wegsteckt. Wie ein Boxsack oder ein kleines Stehaufmännchen. War was? Schwupps, da sind wir wieder! Aber nein, diese Zeiten sind anscheinend vorbei. Nach Blondierung Nummer drei (immerhin bei einem guten Friseur und auch nur am Ansatz!), einer gehörigen Portion Salzwasser und UV-Strahlen in Portugal und den Klassikern Herrn Stress und Frau Fön war es schließlich soweit. Ohne eine halbe Packung Conditioner nach der Haarwäsche war an Bürsten schon gar nicht zu denken.

Somit laufe ich nun mit locker acht Zentimeter kürzeren Haaren durch‘s Leben. Mein Friseur hat es liebevoll mit Blunt Cut und Lob, also Long Bob, umschrieben. Die Realität ist aber leider, dass schulterlange Haare mich wirken lassen wie einen Tannenbaum: Nach unten hin wuschelig und weiter werdend. Und das nicht im guten Sinne.