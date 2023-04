Alles, was du wissen solltest, bevor du dir Acrylnägel machen lässt

„Gele haben in den letzten ein bis zwei Jahren an Beliebtheit gewonnen und ich gehe davon aus, dass sie in diesem Jahr die bevorzugte Methode sein werden, weil sie so einfach und flexibel sind“, sagt sie und erklärt, dass weniger Schritte, Techniken und Schulungen aus handwerklicher Sicht erforderlich sind. „Außerdem sind sie weicher und lassen sich schneller entfernen als Acrylnägel. Allerdings haben sie wie jedes andere Produkt auch ihre Vor- und Nachteile. Die Menschen müssen sich darüber im Klaren sein, dass es kein Produkt gibt, das ‚gesünder‘ ist als ein anderes. Auch bei Gel-Extensions kann es immer noch zu Reaktionen kommen.“