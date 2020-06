Was sind Fibreglass Nails & sind sie besser als Acryl- oder Gelnägel?

Wie der Name schon vermuten lässt, bestehen Fiberglasnägel aus Fiberglas. Das ist ein dünnes, stoffähnliches Material, das normalerweise in klitzekleine Fäden getrennt wird, erklärt Celebrity Nageldesignerin Gina Edwards . Um die Fäden zu befestigen, verwendet ein*e Nageldesigner*in Harzkleber entlang des Nagelrandes, trägt das Fiberglas auf und verschließt es dann mit einer weiteren Schicht Kleber. Der Kleber härtet die Fasern aus, so dass sich der Kunstnagel leicht mit Feile in Form bringen lässt. Sobald deine Nagelspitzen stabil und nach deinen Wünschen geformt wurden, kommt Acryl-Pulver oder Gel-Nagellack darüber. In dem Video kannst du dir den Prozess noch mal genauer ansehen.