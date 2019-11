„Aber ich blute ja nicht, wenn ich den Lack abziehe und es tut auch nicht weh, wie kann es dann so schlimm sein?“, fragst du dich jetzt bestimmt. Deine Nägel sind etwa zehnmal poröser als deine Haut. Und durch das ständige Waschen und Desinfizieren deiner Hände werden sie immer trockener. Was passiert also, wenn du eine weitere Schutzschicht abziehst? Genau, deine Nägel werden noch empfindlicher! Deshalb solltest du Gelnägel lieber immer professionell entfernen lassen. Wenn du dafür nicht immer Zeit hast, frag doch beim nächsten Auffüllen deine*n Nageldesigner*in, ob er oder sie irgendwelche Tipps zum Entfernen der Nägel geben kann. Auf der sicheren Seite bist du aber auf jeden Fall, wenn du sie so entfernst, wie im Studio – mit Aceton, Wattepads und Alufolie.