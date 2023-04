„Milky French Nails“ sind meine neue Lieblings-Maniküre

Mit dieser Entdeckung bin ich nicht allein. Auf Google schnellen die Suchanfragen nach „milky manicures “ und „milky nail colors“ in die Höhe. Auf TikTok bringen es Videos mit dem Hashtag #milkywhitenails auf 118,9 Millionen Views. Und während ich mich letztens in Vorbereitung auf meinen nächsten Nagel-Termin so durch Pinterest scrollte, fand ich da eine Version des angesagten „milky nail“-Designs mit soften weißen Spitzen wie bei der französischen Maniküre, den „French Nails“. Nail Artists nennen diese Kombi „milky French“ – und ich musste sie einfach ausprobieren.