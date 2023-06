Die „French Fade“-Maniküre verpasst dem Nagel-Klassiker ein edles Update

In Sachen Nägel geht es gar nicht klassischer als French Nails : Die Kombi aus weißer Spitze und Nude-Lack ist so zeitlos und elegant, dass sie wohl für immer zu unseren absoluten Favoriten zählen wird. Allein auf TikTok bringt es der Hashtag #frenchmanicure auf derzeit fast 290 Millionen Views. Kein Wunder, dass so eine ikonische Maniküre auch zahllose andere Nail-Art-Trends inspiriert hat – von den edlen dünnen weißen Spitzen der „ Micro French “-Maniküre bis hin zur glänzenden American Manicure . Jetzt sieht es aber so aus, als sei ein weiterer French-Nails-inspirierter Nageltrend auf dem Vormarsch.