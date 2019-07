Jede*r kann seinen*ihren Weg finden, um den Alltag etwas nachhaltiger zu gestalten und alte Gewohnheiten umweltfreundlicher zu machen. Es muss nicht immer eine riesen Transformation sein, jeder kleine Schritt bringt uns als Kollektiv voran. "There's always a way to renew what we do" - wie eben auch die neuen Converse Renew Canvas, die bei About You erhältlich sind, ganz klar beweisen.